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Amsterdam Dance Event evenaart record met 600.000 bezoekers

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdam Dance Event heeft de afgelopen week ruim 600.000 bezoekers getrokken. Hiermee heeft de dertigste editie van het evenement de recordcijfers van het jaar daarvoor geëvenaard, meldt de organisatie.
Een woordvoerder stelt dat "kwantitatieve groei geen doel op zich is, maar kwalitatieve groei wel". De organisatie vindt dat dat is bereikt, met onder meer een uitbreiding van het programma en events die gratis toegankelijk waren.
ADE noemt als hoogtepunten een aantal uitverkochte cross-overvoorstellingen, zoals Swan Lake Remixed for ADE in de Gashouder, waar het Nationale Ballet en het ISH Dance Collective klassiek ballet en moderne choreografie samenbrachten.
In totaal traden van 21 tot en met 25 oktober zo'n 4000 artiesten op. De volgende editie van ADE vindt plaats van 20 tot en met 24 oktober 2027.
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