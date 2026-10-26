Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

Leg in maart drie bankafschriften naast elkaar en de kans is groot dat je drie verschillende bedragen ziet. Dat is geen fout van ABP. Het pensioenfonds stapt op 1 januari 2027 over op het nieuwe pensioenstelsel, en voor gepensioneerden komt die overstap in drie stappen op de rekening.

Januari: oud pensioen, nieuwe inhoudingen

In januari is je pensioen nog niet omgezet. ABP heeft tijd nodig om de pensioenen van 3,1 miljoen mensen over te zetten. In principe krijg je bruto daarom nog één keer hetzelfde als in december.

Netto kan het toch anders uitvallen. Op 1 januari veranderen zoals elk jaar de belastingtarieven en de inkomensafhankelijke zorgbijdrage. Voor AOW'ers stijgt het tarief in de eerste schijf naar verwachting van 17,85 naar 18,33 procent. De zorgbijdrage op pensioen gaat van 4,85 naar 5,02 procent. Beide zijn nog voorstellen.

Een paar euro minder in januari zegt nog niets over de overstap.

Februari: het eerste nieuwe bedrag

In februari krijg je voor het eerst je pensioen volgens de nieuwe regels. Valt dat hoger uit dan in januari, dan krijg je het verschil over januari erbij. Dat heet een nabetaling.

Een rekenvoorbeeld. Stel, je kreeg in januari 1.800 euro bruto en je nieuwe pensioen wordt 1.850 euro. In februari ontvang je dan 1.900 euro bruto: 1.850 euro plus 50 euro nabetaling. Dat hogere februaribedrag krijg je dus maar één keer.

Maart: het bedrag voor de rest van het jaar

Vanaf maart krijg je het nieuwe pensioen zonder nabetaling. Dat bedrag blijft het hele kalenderjaar gelijk.

Daar zit ook de grootste verandering. Voortaan stelt ABP je pensioen elk jaar opnieuw vast. Het kan dus stijgen, maar ook dalen. Een gezamenlijke buffer moet tegenvallers opvangen.

Hoeveel hoger wordt het?

Dat staat nog niet vast. Beslissend is de dekkingsgraad op 31 december 2026. Ligt die boven 109 procent, dan is er geld voor een tegemoetkoming voor gemiste verhogingen uit het verleden én voor een extra verhoging voor iedereen. ABP verwacht dat het pensioen van gepensioneerden gelijk blijft of stijgt.

Eind augustus stond de dekkingsgraad op 130,2 procent. Het voorlopige overzicht dat iedereen vóór 30 november krijgt, rekent nog met de stand van eind 2025: 123,5 procent.

Lees dat overzicht goed. De genoemde 6,1 procent voor de "extra verhoging" is het deel van het fondsvermogen dat ABP daarvoor reserveert. Het is niet het percentage waarmee jouw pensioen stijgt. Voor alle gepensioneerden is die extra verhoging gelijk, maar lager dan voor wie nog niet met pensioen is.

De 6,1 procent in je voorlopige overzicht is geen opslag op je pensioen, maar een deel van de fondspot.

Wat je nu al kunt doen

Bewaar je betaalspecificaties. ABP stuurt er een in elke maand waarin je brutopensioen verandert.

Leg in februari de afschriften van januari en februari naast elkaar en controleer of de nabetaling is meegenomen.

Maak je huishoudbudget voor 2027 pas op basis van het maartbedrag.

Klopt er iets niet, kijk dan in MijnABP of neem contact op met ABP.

Vier data om te onthouden

Vóór 30 november 2026: voorlopig overzicht.

December 2026: definitief besluit van het ABP-bestuur.

Februari 2027: eerste nieuwe pensioen, eventueel met nabetaling.

In de loop van 2027: definitief overzicht van je nieuwe pensioen.

Het verschil tussen januari en maart kan een paar tientjes zijn, of meer. Wie het verloop kent, schrikt in januari niet en rekent zich in februari niet rijk.