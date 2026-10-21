Amsterdamse homo-agent benoemt 'olifant in de kamer': jonge moslims

Amsterdam als vrijplaats voor homo's, lesbo's en trans personen? Michel Peters (49), voorzitter van politienetwerk Roze in Blauw, vindt dat beeld achterhaald, zegt hij tegen het Parool. En hij noemt een oorzaak die veel mensen liever niet hardop uitspreken. Wijken waar veel moslims wonen

Geschrokken, maar niet verrast

Een week eerder vertelden vijf queer Amsterdammers over het geweld dat ze dagelijks meemaken. Peters vond dat schokkend, "als mens en als queer persoon, maar ook vanuit mijn politiehart". Verrast was hij niet. Zulke geluiden hoort hij al langer.

"De tolerante stad die we ooit waren, is veranderd."

Volgens hem verhardt en polariseert de hele samenleving. Op sociale media spuwen mensen anoniem hun gal, en dat maakt haat op straat normaler.

De olifant in de kamer

Daarna gaat hij een stap verder. "Daarnaast leven we hier met bepaalde geloofsgroepen, waar de tolerantie aantoonbaar een stuk lager is. Die groepen worden niet kleiner." Hij vindt het naar eigen zeggen vervelend om dat te zeggen, maar doet het toch.

Welke geloofsgroepen hij bedoelt, zegt Peters niet. Hij noemt ook geen wijken en geen daders.

Wat onderzoek laat zien

Dat de acceptatie in religieuze kring gemiddeld lager ligt, klopt met landelijk onderzoek. Van de niet-gelovigen denkt 82 procent positief over homo- en biseksualiteit. Bij katholieken is dat 69 procent, bij leden van de Protestantse Kerk 51 procent en bij 'overige religies' 45 procent. Onder die laatste groep vallen onder meer gereformeerden, moslims, hindoes en boeddhisten.

Er is ook een kanttekening. In alle groepen zijn de opvattingen de afgelopen vijftien jaar positiever geworden, en het sterkst juist in groepen die eerst negatiever waren. Daarnaast leidt een afwijzende houding nog niet tot geweld.

Melden, melden, melden

Peters' belangrijkste boodschap is praktisch. Wie iets overkomt, moet het melden. Zo krijgt de politie betere cijfers en kan ze trends aantonen. Voor slachtoffers helpt het bovendien bij de verwerking.

"Melden, melden, melden. Altijd."

Bij meldpunt RITA kun je alles kwijt, ook beledigingen. De politie kan alleen iets doen bij strafbare feiten, zoals grove belediging, bedreiging of mishandeling. Een melding bij RITA gaat alleen naar de politie als het slachtoffer daarmee instemt. Tijdens WorldPride, van 25 juli tot en met 8 augustus, kreeg RITA meer dan 520 meldingen. Het ging vooral om uitschelden en intimidatie op straat en in het ov.

Peters vraagt zich ook af of straffen nu genoeg afschrikken. Bestaande straffen worden volgens hem te weinig gebruikt.

Eerst helpen

Roze in Blauw zoekt ook lhbtiq+-vluchtelingen op. De boodschap aan hen: als je je meldt, kijkt de politie niet eerst of je hier mag zijn. Eerst krijg je hulp.

Hulp of meldenSpoed: 112. Geen spoed: 0900-8844. Roze in Blauw is dag en nacht bereikbaar via 088-1691234 of [email protected] . Ook beledigingen en intimidatie kun je melden bij RITA via ritacommunity.com. Voel je je bij een agent niet op je gemak? Dan kun je altijd vragen om iemand van Roze in Blauw.

Het einddoel van het netwerk is opvallend: zichzelf overbodig maken. Dan kan elke Amsterdamse agent een lhbtiq+-melding goed afhandelen. "Maar zover zijn we nog niet."