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Arrestatiebevel in Florida voor Cubaanse oud-president Castro

Samenleving
door anp
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MIAMI (ANP/AFP) - De hoogste aanklager van Florida heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. Hij wordt op staatsniveau beschuldigd van moord, voor zijn rol bij het neerhalen van twee civiele vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse humanitaire organisatie in 1996.
Eerder dit jaar hebben de Verenigde Staten Castro al op landelijk niveau aangeklaagd. "Raúl Castro gaf opdracht tot de koelbloedige moord op vier inwoners van Florida. Florida zal niet rusten voordat er verantwoording is afgelegd voor dit communistische complot", aldus een verklaring van de aanklager.
De 95-jarige Castro zou als minister van Defensie opdracht hebben gegeven tot het neerhalen van de vliegtuigjes van Brothers to the Rescue. De organisatie uit Florida ondersteunde Cubanen bij het vluchten naar Florida via zee.
De huidige Cubaanse president, Miguel Díaz-Canel, zei eerder al dat de Amerikaanse aanklacht tegen Castro "geen enkele juridische basis" heeft.
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