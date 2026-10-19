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Belgische economische missie naar Saudi-Arabië uitgesteld

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Een Belgische economische missie naar Saudi-Arabië is uitgesteld. Deze stond gepland voor eind november, maar Belgische media schrijven maandag dat het bezoek is uitgesteld vanwege de veiligheidssituatie in het land.
De economische missie onder leiding van koningin Mathilde had moeten plaatsvinden van 21 tot 26 november. Volgens persbureau Belga zal minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot ondanks het uitstel in dezelfde periode wel een diplomatieke missie leiden. In een persbericht staat dat het de bedoeling blijft om in de toekomst een economische missie naar het koninkrijk te organiseren.
Saudi-Arabië heeft te maken met aanhoudende aanvallen van de Houthi's uit Jemen. Onlangs vielen die de luchthaven in de Saudische hoofdstad Riyad aan. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven.
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