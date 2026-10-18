Arrestaties in centrum Parijs na nieuwe samenscholing

PARIJS (ANP) - Nadat zaterdag op grote schaal rellen waren uitgebroken in Parijs en de rest van Frankrijk, zijn zondag opnieuw mensen samengekomen in het centrum van de Franse hoofdstad. Op Place de la République, waar zaterdag protesten ook escaleerden, hebben ordediensten traangas ingezet en enkele arrestaties verricht, meldt Le Parisien.

Nieuwszender BFMTV meldt dat het om een niet-aangemelde samenscholing gaat. Daartoe zou op sociale media zijn opgeroepen, schrijven meerdere Franse media. Volgens France Info zou ook zijn opgeroepen om samen te komen in Rennes. Ook in Lille, waar demonstraties zaterdag eveneens uit de hand liepen, zijn mensen bijeen, aldus datzelfde medium.

Het kantoor van president Emmanuel Macron kondigde zondag aan dat het staatshoofd om 20.00 uur de natie zal toespreken. Eerder spraken bewindslieden zich al fel uit tegen het geweld en de vernielingen van zaterdag. Met name in Parijs duurden de ongeregeldheden tot diep in de nacht.