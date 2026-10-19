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Avondklok in Lille en andere Noord-Franse steden na rellen

Samenleving
door anp
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LILLE (ANP/AFP) - De Franse autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in de noordelijke stad Lille en enkele steden die daar in de buurt liggen, melden Franse media als BFMTV en Le Parisien. De Franse premier Sébastien Lecornu riep eerder al op om deze maatregel op meerdere plekken door te voeren na de hevige rellen van afgelopen weekend.
De avondklok gaat om 20.00 uur in en duurt tot 06.00 uur dinsdagochtend. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag geldt dezelfde maatregel. Naast Lille is het uitgaansverbod ook van kracht in Douai, Wattignies en Denain. Ook in die noordelijke steden liep het dit weekend uit de hand. In heel Frankrijk werden grote demonstraties gehouden uit onvrede over regeringsbeleid, maar op veel plekken ontaardde dat in rellen, vernielingen en plunderingen.
Het geweld beperkte zich zeker niet tot het noorden van Frankrijk. Meerdere politici hebben opgeroepen om de noodtoestand uit te roepen.
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