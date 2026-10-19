Frankrijk wil dat verkoopsites 'gestolen' spullen verwijderen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse minister voor Digitale Zaken heeft online verkoopplatforms maandag opgeroepen advertenties voor "gestolen producten" te verwijderen. Frankrijk kreeg dit weekend te maken met een van de ergste uitbarstingen van straatgeweld in jaren. Daarbij werden veel winkels geplunderd en liepen volgens de autoriteiten ruim 3000 winkels schade op.

Op sociale media gaan sinds zondag screenshots rond van advertenties op doorverkoopsites voor producten die tijdens de rellen dit weekend zouden zijn gestolen. "Op sommige platforms worden gestolen producten van dit weekend te koop aangeboden. Wij verwachten dat deze platforms de betreffende advertenties zonder uitstel verwijderen", zei minister Anne Le Hénanff op X.

Eerder maandag zag Vinted, een onlinemarktplaats voor onder meer tweedehandskleding, al meer vermoedelijk gestolen spullen op zijn platform. Het bedrijf stelde aangeboden producten te hebben verwijderd.