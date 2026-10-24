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Bardella met 99 procent herkozen als voorzitter van Rassemblement

Samenleving
door anp
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ORLÉANS (ANP) - Jordan Bardella is met 98,98 procent herkozen als voorzitter van de Franse rechtsradicale politieke partij Rassemblement National (RN). Hij was de enige kandidaat.
RN houdt dit weekend zijn partijcongres in Orléans. Vanwege die bijeenkomst heeft de burgemeester van de centraal-Franse stad dit weekend een avondklok ingesteld voor kinderen jonger dan 15 jaar. Franse media schrijven dat zaterdag en zondag duizenden mensen worden verwacht op het congres. Verder wordt in heel Frankrijk weer gedemonstreerd en wordt daarbij ook rekening gehouden met nieuwe rellen.
Op het partijcongres werd gemeld dat 75.497 leden hun stem gaven aan Bardella, tegenover 779 blanco stemmen. Nog voor de bekendmaking van de resultaten had Bardella alle leden al bedankt voor hun steun, schrijft Le Monde. "Ik zal jullie opnieuw nodig hebben om Marine Le Pen naar het Elysée te loodsen", verklaarde hij.
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