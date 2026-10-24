Franse politie grijpt in meerdere steden in bij protesten

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft in meerdere steden ingegrepen bij protesten. Onder meer in Lyon, Lille, Toulouse, Nantes en Nice is traangas ingezet. In die laatste twee steden gebruikte de politie volgens Le Parisien ook een waterkanon.

In vrijwel heel Frankrijk vinden zaterdag betogingen plaats, net als vorige week. Omdat het zeven dagen geleden op veel plekken zwaar uit de hand liep, heeft de regering een enorme politiemacht op de been gebracht. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez waarschuwde "geen enkele geweldsuiting of onrust" te accepteren.

In Parijs werd op het laatste moment een grote mars verplaatst. Daar waren de demonstranten niet blij mee, maar uiteindelijk was ook bij de nieuwe startlocatie, verder buiten het centrum, een grote menigte gekomen. Hoe groot de opkomst is, is nog niet bekend.

De voorkant van de mars is inmiddels aangekomen bij de eindbestemming, de Porte de Vincennes. Daarbij zijn nog geen grote incidenten gemeld.