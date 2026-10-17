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Bedroefde reacties op heengaan Maarten Spanjer

Samenleving
door anp
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OUDERKERK AAN DE AMSTEL (ANP) - KRO-NCRV heeft zaterdag met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Maarten Spanjer. De acteur en schrijver was onder meer te zien in het televisieprogramma Taxi. Ook anderen hebben bedroefd gereageerd. Zaterdag overleed Spanjer op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
Volgens de omroep heeft Spanjer met zijn programma's veel betekend. "Hij wist mensen op een bijzondere manier aan het praten te krijgen en maakte televisie die mensen raakte."
Filmmaker Steven de Jong is zaterdagochtend "flink geschrokken" van het overlijden van Spanjer die in De schippers van de Kameleon (2003) de rol van Gerben Zonderland speelde. "Hij had de lach aan zijn kont hangen", vertelt De Jong. "Hij had iets grappigs en iets natuurlijks, wat mij heel erg aansprak."
Ook cultuurminister Rianne Letschert heeft stilgestaan bij de dood van Spanjer. "Met humor en timing wist hij als acteur, schrijver en maker veel mensen een lach te bezorgen", schrijft ze op X. "We gaan zijn creatieve geest en scherpe observaties missen."
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