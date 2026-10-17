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Actie 'Vote Early' op Museumplein voor Amerikaanse verkiezingen

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Op het Museumplein hebben zaterdagmiddag enkele tientallen mensen Amerikaanse kiezers in Nederland aangespoord te gaan stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in hun geboorteland. Die vinden volgende maand plaats. Deze bijeenkomst 'No Tyrants: Vote Early' vindt zaterdag niet alleen plaats in Amsterdam, maar over de hele wereld.
Soortgelijke acties zijn onder meer ook in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. In Amsterdam staan zo'n vijftig mensen in een kring, waar organisator Hayley Hughes hen toespreekt: "Veel geëmigreerde Amerikanen denken dat wat er in de VS gebeurt hen niets meer aangaat. Maar wat er daar gebeurt, heeft nog steeds effect op ons, van handelstarieven tot oorlog."
Op het plein staat een geïmproviseerde balie om kiezers te informeren over deadlines en hoe te stemmen. Amerikaanse staatsburgers in het buitenland, waarvan er zo'n 50.000 in Nederland wonen, moeten vaak per post hun stem uitbrengen.
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