Op de radio hoor je dat een liter benzine €2,66 kost, en bij de pomp verwacht je dus het ergste. Toch is de kans groot dat het bedrag op de zuil lager uitvalt. De prijs uit het nieuws is een adviesprijs, en die betaal je vooral bij de duurste tankstations.

Op 17 oktober was de landelijke adviesprijs voor Euro95 €2,664 per liter, meldt Brandstof-zoeker op basis van cijfers van UnitedConsumers. Dat was 2 cent minder dan een dag eerder. In ons stuk Tank je uit gewoonte nog E5? Dat kost je nu ruim 20 cent per liter extra, terwijl je auto waarschijnlijk gewoon E10 mag zetten we twee adviesprijzen naast elkaar. Dit stuk gaat over iets anders: hoeveel de adviesprijs verschilt van wat je echt afrekent.

Zo komt de adviesprijs tot stand

De gemiddelde landelijke adviesprijs wordt elke dag berekend. Brandstof-zoeker neemt daarvoor het gemiddelde van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen: BP, Esso, Shell, Texaco en Total. Volgens UnitedConsumers rekenen vooral de duurdere stations dat tarief, bijvoorbeeld langs de snelweg. Bij andere pompen is brandstof vaak goedkoper, zo schrijft TPO.

Ook de recordkoppen van de afgelopen week gingen over die adviesprijs. Op zaterdag 10 oktober kwam de adviesprijs voor Euro95 uit op €2,732 per liter. Volgens TPO was dat het hoogste bedrag ooit.

Het CBS meet wat je echt betaalt

Het CBS kijkt naar wat automobilisten werkelijk betalen, op basis van transacties met tankpassen, schrijft De Dagelijkse Standaard. Het statistiekbureau publiceert een gewogen gemiddelde dagprijs, inclusief btw en accijns. Op maandag 12 oktober, de laatste dag in de cijfers, was dat voor Euro95 €2,462 per liter.

Zet je dat naast de adviesprijs van 17 oktober, dan scheelt het 20 cent per liter. Die twee meetmomenten liggen wel een paar dagen uit elkaar. Het CBS publiceert zijn dagprijzen eens per week, dus de cijfers lopen altijd wat achter.

Eerder deze maand was het verschil nog groter. Volgens het CBS lag de gemiddelde pompprijs op 5 oktober op €2,432, ongeveer 30 cent onder de recordadviesprijs. Sindsdien is de adviesprijs gedaald en ging de werkelijke pompprijs iets omhoog.

De recordprijs uit het nieuws is de prijs van de dure pomp, niet die van de gemiddelde tankbeurt.

Ook de meeste losse pompen zitten eronder

Het CBS-cijfer is een gemiddelde. Hoeveelbenzine.nl kijkt naar de prijs per tankstation en gebruikt daarvoor gegevens van de ANWB. Op 16 oktober om 18.00 uur was de mediaan voor Euro95 €2,369 per liter, gemeten bij 3.738 pompen. De helft van de stations rekende dus dat bedrag of minder. De adviesprijs was die dag nog €2,684.

Volgens dezelfde site waren de goedkoopste pompen nog eens 21 cent goedkoper dan die mediaan. Bij twee stations van Fieten Olie, in Winschoten en Steenwijk, kostte een liter Euro95 €2,159.

Ongeveer een tientje per tank

Een verschil van 20 cent per liter lijkt klein. Op een volle tank merk je het wel. Zo ziet een tank van 50 liter Euro95 eruit bij de verschillende prijzen:

Tegen de adviesprijs van 17 oktober (€2,664): €133,20.

Tegen het CBS-gemiddelde van 12 oktober (€2,462): €123,10.

Tegen de mediaan van alle pompen op 16 oktober (€2,369): €118,45.

Tank je elke week vol, dan scheelt alleen het verschil tussen de adviesprijs en het CBS-gemiddelde al ruim €500 per jaar. Dat voordeel krijg je alleen niet vanzelf. Wie altijd langs de snelweg of bij een grote bemande pomp tankt, betaalt vaak gewoon de adviesprijs.

Het verschil zit in het soort tankstation

Toezichthouder ACM heeft uitgezocht waar die verschillen zitten. Volgens de Monitor Brandstofprijzen kan de keuze voor een tankstation in veel gevallen tot ongeveer 25 cent per liter schelen. Op een volle tank is dat zo'n €12,50. De goedkoopste zijn vaak onbemande stations zonder winkel.

De monitor laat zien dat vooral onbemande stations zonder winkel, die meestal niet aan snelwegen liggen, vaak de laagste prijzen bieden. - Martijn Snoep, voorzitter van de ACM

Je hoeft er ook niet altijd ver voor te rijden. Volgens de ACM is er voor ongeveer 10 procent van de stations met een winkel in dezelfde plaats een alternatief waar je per volle tank meer dan €5 bespaart. In de laatste monitor, van begin oktober, herhaalt de toezichthouder dat het loont om vóór vertrek de prijzen langs je route te vergelijken.

Wat je nu kunt doen