Baanwielrenster Van de Wouw op WK vroeg uitgeschakeld op keirin

SHANGHAI (ANP) - Hetty van de Wouw is de WK baanwielrennen geëindigd met slechts één medaille. De drievoudig wereldkampioene van vorig jaar werd in de kwartfinales van de keirin uitgeschakeld en neemt daardoor alleen het zilver van de kilometer tijdrit mee naar huis. De 28-jarige Brabantse probeerde in haar heat buitenom in te halen, maar kwam er niet tussen en eindigde als laatste.

Steffie van der Peet plaatste zich wel voor de finale om 9.44 uur Nederlandse tijd. Ze moest in haar halve finale alleen de Britse Emma Finucane voor laten.

Op het onderdeel keirin rijden zes rensters eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst. Van de Wouw slaagde er vorig jaar in Chili ook niet in de finale van dit onderdeel te halen. Daar pakte ze wel de wereldtitels op de sprint, teamsprint - met Kim Kalee en Van der Peet - en de kilometer tijdrit.