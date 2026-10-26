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Bezoek van paus aan Zuid-Amerika gaat door

Samenleving
door anp
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VATICAANSTAD (ANP/AFP) - De reis van paus Leo volgende maand naar Zuid-Amerika gaat door zoals gepland. Het Vaticaan heeft dat maandag bekendgemaakt, bijna twee weken nadat de religieuze leider werd geopereerd vanwege longkanker.
Het bezoek aan Uruguay, Argentinië en Peru vindt plaats tussen 6 en 17 november. De in de Verenigde Staten geboren paus werkte jarenlang in Peru, waar hij ook de nationaliteit van heeft.
Paus Leo onderging deze maand een operatie om een longknobbeltje te verwijderen. Die kwaadaardige knobbel was in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole. De operatie verliep succesvol, aldus het Vaticaan eerder. Daarbij werd een deel van de rechterlong verwijderd.
Artsen zeiden eerder dat er geen medische redenen zijn om de reis af te zeggen. De paus schrapte vanwege zijn herstel wel een bezoek aan de Italiaanse stad Assisi op 27 oktober. Dat was omdat hij met de helikopter moest reizen, iets wat zijn artsen hem hadden afgeraden.
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