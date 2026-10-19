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Bild: e-mailaccounts Duitse partij AfD getroffen door hack

Samenleving
door anp
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BERLIJN (ANP) - Een website heeft ruim 421.000 interne e-mails van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD gepubliceerd. Het gaat om door AI gemaakte samenvattingen van de mails, niet de mails zelf. De partij heeft aan de Duitse krant Bild bevestigd in september gehackt te zijn.
"In september is een hostingprovider van onze partij gehackt. Daarbij zijn delen van enkele mailboxen, waarvan de meeste al jaren niet meer in gebruik zijn, gehackt en gekopieerd", aldus de partij. Of de gepubliceerde documenten echt zijn en of ze bij de hackeraanval zijn buitgemaakt, is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder van de partij zijn de huidige mailaccounts van de AfD niet getroffen.
Op de website werden door AI gemaakte samenvattingen van meerdere e-mails gepubliceerd. Volgens die berichten zijn de afzenders van de mails onder meer de AfD-politici Alice Weidel en Leif-Erik Holm en voormalig AfD-leider Alexander Gauland.
Bild zag een aantal van de gepubliceerde mails in. Daarin zaten onder meer foto's van identiteitsbewijzen, facturen, bankafschriften, diploma's, lidmaatschapsaanvragen en ledenlijsten van AfD-afdelingen in Noordrijn-Westfalen.
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