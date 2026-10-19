Krant: regering-Trump houdt Patriot-raketten voor Oekraïne tegen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering van president Donald Trump heeft de overdracht van Patriot-onderscheppingsraketten aan Oekraïne nog niet goedgekeurd, meldt The Washington Post op basis van anonieme bronnen. Die raketten zijn nodig om het land te beschermen tegen Russische raket- en droneaanvallen.

Een deel van de Patriot-raketten zijn raketten bestemd voor landen die een goede relatie hebben met Oekraïne. Ook daarvoor moet de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth toestemming geven.

De Verenigde Staten behouden de controle over wat er met hun wapens gebeurt. Omdat de wapens in de VS worden gemaakt en geleverd, mogen landen die ze kopen die niet zomaar doorverkopen of aan een ander land geven. Daarvoor moeten ze eerst toestemming krijgen van de Amerikaanse overheid.

Volgens bronnen heeft Hegseth de overdrachten niet formeel afgewezen, maar heeft hij ook de vereiste stappen voor goedkeuring niet voltooid, aldus The Washington Post.