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Brandend pand van groothandel in Rotterdam als verloren beschouwd

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Een brandend pand aan de Sydneystraat in Rotterdam moet als verloren worden beschouwd. Dat meldt de veiligheidsregio zaterdagochtend. Het gaat om een groothandel in levensmiddelen op bedrijventerrein Rotterdam Noord-West, aan de rand van de stad. De brandweer blust inmiddels vooral rondom het pand. Daar staan auto's, bestelbusjes en vrachtwagens. Een NL-Alert is uitgezonden vanwege rook. Zaterdagochtend meldde de brandweer nog uren bezig te zijn met blussen.
Rond 01.50 uur brak brand uit in het gebouw, dat een oppervlakte van 4500 vierkante meter heeft. De brand werd al snel uitslaand. De brandweer zet kranen in voor sloopwerkzaamheden om beter bij de brandhaarden te komen. Daarbij komt extra rook vrij. Vanwege de rookontwikkeling en om de hulpdiensten ruimte te geven is de Matlingeweg ter hoogte van de Industrieweg en de Hongkongstraat afgesloten.
In een groot deel van Rotterdam worden zaterdagochtend as- en roetdeeltjes gevonden, meldt de veiligheidsregio. Dat komt door de aanhoudende en draaiende wind. De veiligheidsregio adviseert onder meer om plekken waar kleine kinderen spelen direct schoon te maken en om de poten van honden en katten die buiten zijn geweest af te vegen met een natte doek.
In de omgeving waar roetdeeltjes neerkomen, liggen ook volkstuinverenigingen. De veiligheidsregio adviseert "om gewassen goed schoon te spoelen". Gewassen met ruwe bladeren, zoals boerenkool, kunnen volgens de veiligheidsregio beter helemaal niet meer gegeten worden als er roetdeeltjes op terechtgekomen zijn.
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