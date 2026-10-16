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Braziliaanse krant: beperkingen voor accounts Lula op Instagram

Samenleving
door anp
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SÃO PAULO (ANP/RTR) - De Instagramaccounts van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva hebben tijdens de verkiezingen in het land nadelige gevolgen ondervonden van beperkende maatregelen, schrijft Folha de S.Paulo. De Braziliaanse krant schrijft dat personeel van moederbedrijf Meta dat heeft erkend in interne communicatie.
Ook zou zijn erkend dat het profiel van uitdager Flavio Bolsonaro en diens WhatsApp-kanaal werden aanbevolen aan gebruikers. De linkse partij van Lula zei eerder dat Meta zijn verkiezingscampagne schaadde door zijn onlinecontent te beperken. Het Braziliaanse kantoor van Meta heeft de beschuldigingen toen ontkend.
Lula en Bolsonaro zijn de twee overgebleven presidentskandidaten na een eerste stemronde van begin deze maand. De persoon die volgende week zondag de meeste stemmen krijgt, wordt president. Bolsonaro, senator en zoon van oud-president Jaïr Bolsonaro, liep bij de eerste stemronde iets voor op Lula en doet het volgens peilingen ook nu beter dan Lula.
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