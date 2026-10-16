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Zieke Paus belt in ziekenhuis met Poetin om hulp te vragen voor Olesjky

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De paus heeft vanuit het ziekenhuis gebeld met de Russische leider Vladimir Poetin. Leo drong volgens het Vaticaan aan op een staakt-het-vuren rond de Oekraïense stad Olesjky, zodat burgers daar noodhulp kunnen krijgen.
Frontstad Olesjky ligt in het zuiden van Oekraïne en wordt al jaren bezet door Rusland. Internationaal groeit de bezorgdheid over het lot van de circa 1700 burgers die er zijn achtergebleven. De stad is afgesloten van de buitenwereld en er dreigt een humanitaire crisis.
Ook de 71-jarige paus, die deze week is geopereerd, sprak zijn "grote bezorgdheid" uit. Hij wil een bestand zodat voedsel en medicatie bezorgd kunnen worden en burgers kunnen evacueren.
Poetin reageerde daar volgens het Kremlin positief op. "Er is afgesproken om hierin samen te werken", staat in een verklaring. Het was voor zover bekend het tweede gesprek tussen de mannen, die elkaar in juni 2025 ook al eens gesproken zouden hebben.
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