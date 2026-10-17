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Britse monitor: tankers getroffen voor Saudische kust

Samenleving
door anp
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AL JUBAIL (ANP/AFP) - Twee tankers zijn vrijdag getroffen voor de kust van Saudi-Arabië, meldt UKMTO, een maritiem veiligheidscentrum van de Britse marine, zaterdag. Alle bemanningsleden zouden veilig zijn en er zijn ook nog geen tekenen van milieuschade.
De eerste melding van UKMTO kwam van een schip 68 zeemijl ten noordoosten van de stad Al Jubail. Dat werd getroffen door een "onbekend projectiel". Later volgde een bericht van een schip op 78 zeemijl van dezelfde stad. Daar zou een tanker vanaf een kleine boot aangevallen zijn met een raketwerper, met schade aan het schip tot gevolg.
Vanguard, dat zich eveneens bezighoudt met maritieme veiligheid, zegt dat een van de twee schepen de olietanker Safeen Principal is. De voortstuwing van het schip zou niet meer werken en in de motorruimte zou brand woeden.
De Iraanse Revolutionaire Garde meldde zaterdag dat een supertanker op een zeemijn was gevaren in de Straat van Hormuz. Die zeestraat ligt honderden kilometers van de andere twee meldingen.
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