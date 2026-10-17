ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

Samenleving
door Ans Vink
550x534
Volg ons op Google Nieuws
Je hebt het maar lastig als Japanse man. De vrouwen zijn kritisch en knappen kennelijk finaal op je af als ze je tepels zien door je kleding heen. Daarom dragen steeds meer Japanners tepelbedekking.
In onderstaande reclame is te zien hoe een vrouw smoorverliefd wordt op haar date. Tot ze zijn tepels ziet. Ineens walgt ze van de man. Wanneer hij echter de tepelpleisters draagt, komt de liefde weer terug. De vraag is natuurlijk of ze hem nog steeds zo aantrekkelijk vindt als hij zijn shirt uittrekt. De verkopen van de tepelbedekking exploderen in Japan.
Sportwinkel Dot Store heeft al 55.000 exemplaren verkocht. Dat is al meer dan over heel vorig jaar. De waterdichte pleisters zijn oorspronkelijk bedoeld voor hardlopers, die nog wel eens last krijgen van huidirritatie doordat hun tepels tegen hun shirt schuren.
Maar nu worden ze dus steeds populairder voor dagelijks gebruik, omdat Japanse vrouwen dat mooi vinden. Eerder dit jaar is een bedrijf begonnen met de verkoop van speciale t-shirts die de tepels bedekken. Wat is de volgende stap? Plastische chirurgie om tepels te verwijderen? Bekijk hier de bizarre reclame:
Bron(nen): The Independent

Lees ook

'Als er iemand geld gaat verdienen aan mijn tepel, ben ik dat''Als er iemand geld gaat verdienen aan mijn tepel, ben ik dat'
Wat is een tepelorgasme?Wat is een tepelorgasme?
Puber verliest beide tepels na weddenschap met twee bussen deodorantPuber verliest beide tepels na weddenschap met twee bussen deodorant
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Zieke Paus belt in ziekenhuis met Poetin om hulp te vragen voor Olesjky

184596078_m

Zo krijg je een koude radiator zelf weer warm, zonder voorrijkosten

herten in japan dood na eten plastic1562752582

Gezin van vier naar de Hoge Veluwe? Dat kost ruim €51 aan de poort, terwijl deze Veluwse bossen gewoon gratis zijn

Loading