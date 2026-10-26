Britse premier ziet nieuwe EU-toetreding wel zitten

LONDEN (ANP) - De Britse premier Andy Burnham hoopt dat zijn land uiteindelijk weer toetreedt tot de Europese Unie. "Ik denk niet dat het is gelopen zoals mensen zeiden dat het zou gaan", zei hij tijdens een interview met ITV over de Brexit.

Burnham zei dat zijn land een "hardere Brexit" kreeg dan was beloofd. Dat heeft de economie verzwakt en betekende ook dat er minder grip is op immigratie, betoogde hij.

De premier, die ook leider is van de Labourpartij, maakte duidelijk dat hij nog niet met een voorstel komt om weer toe te treden. Wel beklemtoonde hij dat er nu al "praktische stappen" nodig zijn om de huidige situatie te verbeteren. Burnham zei in eigen land een discussie te willen leiden over hoe het verder moet. De regeling die er nu ligt is niet goed genoeg, stelde hij.

Komende maand staat een Brits-Europese top gepland waarop verdere stappen gezet kunnen worden. Burnham zet in op meer economische groei en wil beter kunnen optreden tegen illegale migratie.