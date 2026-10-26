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Eerenberg komt met aangepast belastingplan, oppositie geïrriteerd

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Belastingen, D66) komt volgende week met een nieuwe versie van het belastingplan. Daarin moet staan wat het kabinet na een week onderhandelen heeft gehoord van de oppositie "en wat we vinden dat aangepast moet worden". Maandag debatteert de Kamer de hele dag met de Tweede Kamer over het belastingplan, maar dat is dus nog een oudere versie.
Dat leidt tot irritatie bij oppositiepartijen. "Het is wel handig als we weten wat dan de laatste versie is", vindt Luc Stultiens van PRO. Jimmy Dijk (SP) wil dat de staatssecretaris de suggesties uit de Kamer alsnog beoordeelt. "Want anders wordt dit een debat dat nergens over gaat."
Het belastingplan kan vooralsnog niet op een meerderheid rekenen. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen willen dat de lasten anders verdeeld worden. Links wil minder belasting voor werkenden en meer voor vermogenden. Rechtse partijen willen ook lagere lasten voor werkenden, maar verbinden ook andere onderwerpen aan hun steun voor het belastingplan.
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