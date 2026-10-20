ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: Britse luchtmacht gaat luchtruim Saudi-Arabië beschermen

Samenleving
door anp
anp201026115 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse luchtmacht gaat het Saudische luchtruim beschermen tegen aanvallen van de Houthi's in Jemen. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Premier Andy Burnham heeft gevraagd om de missie.
De luchtmacht gaat voor de missie straaljagers inzetten van het type Typhoon. Die moeten aanvallen afslaan op infrastructuur en steden, want die lagen de afgelopen tijd herhaaldelijk onder vuur. Zo vielen doden bij een beschieting van de luchthaven van Riyad.
Het conflict tussen Saudi-Arabië en de Houthi's sluimerde jarenlang nadat er in 2022 een bestand was gesloten, maar laaide dit jaar weer op. Saudi-Arabië steunt in Jemen de internationaal erkende regering die een offensief tegen de Houthi's is begonnen.
De Britse hulp beperkt zich volgens bronnen niet tot de inzet van straaljagers. Er zou ook een militair transportvliegtuig worden gestuurd om materieel te verplaatsen binnen Saudi-Arabië. Daarnaast stuurt het Verenigd Koninkrijk militaire adviseurs.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

IMG_5088

Valt het Belastingplan? Dan stijgt niet alleen je benzineprijs, dit gebeurt er op 1 januari met je pensioen en loonstrook

135936978_m

Zo maak je het inbrekers wel heel gemakkelijk, maak deze fout met je sleutel nooit meer

IMG_5089

Yeşilgöz moet kiezen: Klavers rekening voor de allerrijksten of Eerdmans' eis over asiel, en jouw accijnskorting hangt ervan af

IMG_5087

Vakantiehuis dat je zelf gebruikt? Vanaf 2028 telt de fiscus 3,35% van de WOZ-waarde als inkomen, ook zonder één euro huur

Loading