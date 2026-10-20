Bronnen: Britse luchtmacht gaat luchtruim Saudi-Arabië beschermen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse luchtmacht gaat het Saudische luchtruim beschermen tegen aanvallen van de Houthi's in Jemen. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Premier Andy Burnham heeft gevraagd om de missie.

De luchtmacht gaat voor de missie straaljagers inzetten van het type Typhoon. Die moeten aanvallen afslaan op infrastructuur en steden, want die lagen de afgelopen tijd herhaaldelijk onder vuur. Zo vielen doden bij een beschieting van de luchthaven van Riyad.

Het conflict tussen Saudi-Arabië en de Houthi's sluimerde jarenlang nadat er in 2022 een bestand was gesloten, maar laaide dit jaar weer op. Saudi-Arabië steunt in Jemen de internationaal erkende regering die een offensief tegen de Houthi's is begonnen.

De Britse hulp beperkt zich volgens bronnen niet tot de inzet van straaljagers. Er zou ook een militair transportvliegtuig worden gestuurd om materieel te verplaatsen binnen Saudi-Arabië. Daarnaast stuurt het Verenigd Koninkrijk militaire adviseurs.