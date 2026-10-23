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Brussel stelt Hongarije vrijgave bevroren geld in vooruitzicht

Samenleving
door anp
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BOEDAPEST (ANP) - Hongarije is onder premier Péter Magyar hard bezig corruptie aan te pakken en de rechtsstaat te herstellen, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vrijdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De hervormingen werpen volgens haar vruchten af. Daarom kan Hongarije eind dit jaar nog meer Brussels geld tegemoet zien, kondigde ze aan.
Het gaat om tegoeden die waren bevroren, omdat Hongarije veel EU-regels niet naleefde.
Het gaat dit keer om enkele miljoenen uit het coronaherstelfonds. Hongarije moet daarvoor nog wel meer doen om de academische vrijheid te herstellen, zei de politica. Ze deed de aankondiging in een toespraak tijdens herdenkingsactiviteiten rondom de zeventigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956.
De afgelopen maanden zijn al meerdere keren miljoenen bevroren euro's aan Hongarije toegekend.
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