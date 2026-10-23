Israëlisch leger: twee soldaten gedood bij schietpartij Westoever

HEBRON (ANP/AFP) - Twee soldaten zijn omgekomen bij een schietpartij in Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever op vrijdag. Dit meldt de Israëlische krijgsmacht. Drie andere soldaten raakten lichtgewond. De twee Palestijnse schutters zijn doodgeschoten.

Bij een bezoek aan Hebron zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een aantal inwoners van Hebron te willen verdrijven. Ook waarschuwde hij voor een grootschalige militaire operatie op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische krijgsmacht "zal de wijk binnentreden waar de terroristen vandaan kwamen, de bewoners evacueren, huis aan huis gaan en de terroristische infrastructuur vernietigen", aldus Netanyahu volgens zijn kantoor. Ook zei hij samen met de defensieminister een militaire operatie in de Westbank te overwegen, "zoals die sinds de Zesdaagse Oorlog niet meer is uitgevoerd". Dit was een oorlog in 1967 tussen een coalitie van Arabische landen en Israël.