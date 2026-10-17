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Burgemeester Parijs veroordeelt geweld in Frankrijk en zijn stad

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft het geweld in Frankrijk en zijn stad van zaterdag scherp veroordeeld. In een exclusief interview met de veelgelezen krant France-Ouest zegt hij dat de middelen inmiddels hun doel voorbijschieten.
"Het overgrote merendeel van de demonstranten wil vreedzaam demonstreren, en zij moeten gehoord kunnen worden in hun legitieme eisen", aldus Grégoire. "Ze demonstreren al weken en hun stem verdient het om gehoord te worden." Maar, voegt de bestuurder toe, "deze destructieve daden leiden de aandacht af van de scholieren en schaden het imago van hun mobilisatie." Grégoire: "Demonstreren om je ideeën te verdedigen is een recht, vernieling is geen oplossing."
Alleen al in de hoofdstad werden halverwege de middag meer dan honderd aanhoudingen gemeld. In het hele land zijn zaterdag mensen op de been. Op meerdere plekken leidde dat tot vernielingen en opstootjes met de politie. Zo werd in Lyon een toerismekantoor in brand gestoken.
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