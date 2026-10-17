Je rijdt de pomp op en pakt zonder nadenken het vulpistool met Super. Dat deed je altijd al, want dat is beter voor de motor. Wie dat nu nog doet, betaalt ruim 20 cent per liter meer dan nodig is, terwijl de auto bijna altijd gewoon met de goedkopere E10 overweg kan.

Benzine is op dit moment al duur genoeg. In ons stuk Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank lees je hoe de accijns de komende jaren omhooggaat. Die stijging heb je niet zelf in de hand. De keuze voor het vulpistool wel.

Het verschil is nu 22 cent per liter

Op 16 oktober was de gemiddelde landelijke adviesprijs voor Euro95 (E10) €2,684 per liter. Super kostte op dat moment €2,904. Dat blijkt uit de prijzen van UnitedConsumers, zoals Carblogger die bijhoudt. Euro95 was in de loop van de week al gezakt: volgens BNR ging de adviesprijs van €2,732 op zaterdag naar €2,684 op vrijdag.

Het verschil tussen de twee is 22 cent per liter. Bij een tank van 50 liter betaal je voor Super dus zo'n €11 extra. Tank je elke week, dan loopt dat op tot ruim €570 per jaar. Die adviesprijzen gelden volgens UnitedConsumers vooral bij duurdere stations, zoals langs de snelweg. Elders is de prijs lager, maar ook daar betaal je voor Super meer dan voor Euro95.

Wie 'voor de zekerheid' Super tankt, betaalt elke volle tank een tientje extra.

E5 is in Nederland meestal gewoon Super Plus 98

Veel automobilisten zijn de namen nog niet gewend. Vroeger had je Euro95 en Super Plus 98. Volgens UnitedConsumers kwamen daar in oktober 2019 de labels E10 en E5 voor in de plaats: Euro95 werd E10, Super Plus 98 werd E5. Het getal staat voor het maximale percentage bio-ethanol in de benzine.

De angst voor E10 komt dus vooral van die ethanol. Ethanol trekt vocht aan en kan na verloop van tijd rubberen pakkingen en brandstofleidingen aantasten, schrijft Autogroep Twente. Bij oudere auto's is dat een echt risico. Bij moderne auto's niet, want die zijn erop gebouwd.

Vrijwel elke auto vanaf 2011 mag E10

Volgens de ANWB kunnen alle nieuwe auto's met E10 overweg. Tankoverdegrens.nl schrijft dat benzineauto's vanaf bouwjaar 2011 er vrijwel allemaal op kunnen rijden. Voor auto's uit die jaren gaat het om zo'n 95 procent, en voor auto's van 2012 en later is het volgens de Duitse automobielclub ADAC geen punt van discussie meer. Over alle benzineauto's samen gaat het volgens meerdere tankstations en garages om meer dan 90 procent.

De twijfel zit vooral bij echt oude auto's. Berkman Tankstations noemt auto's van vóór 2000 als groep die beter op E5 kan rijden. Ook die grens is niet hard: er zijn uitzonderingen naar beide kanten. Daarom loont het om het voor je eigen auto na te gaan in plaats van op gevoel te tanken.

Iets meer verbruik, maar dat weegt niet op

Er is één echt argument voor E5: ethanol levert minder energie. Volgens ServiceOnly verbruikt je auto op E10 daardoor een paar procent meer. Het prijsverschil is op dit moment ruim 8 procent per liter. Ook met dat extra verbruik ben je met E10 dus goedkoper uit.

Door elkaar tanken mag ook. Volgens Smits Auto kun je E10 en E5 gewoon mengen, als je auto maar geschikt is voor E10. Elke auto die E10 mag, kan ook altijd E5 gebruiken. Andersom geldt dat niet.

Wanneer E5 wél verstandig is

Er zijn situaties waarin de duurdere benzine zijn geld waard is:

Je auto is niet geschikt voor E10. Dat geldt vooral voor oudere auto's en klassiekers.

Je auto gaat lang stilstaan, bijvoorbeeld in de winterstalling. Door het vocht dat ethanol aantrekt, kun je dan beter E5 tanken.

Je fabrikant schrijft 98 octaan voor. Staat er 'RON98' of 'Super' op de tankdop, gebruik dan de duurdere variant.

Je tankt voor een scooter. Volgens Berkman wordt daar meestal E5 aangeraden, tenzij de fabrikant E10 goedkeurt.

Wat je nu kunt doen