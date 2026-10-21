ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cameratoezicht in Floradorp na rellen

Samenleving
door anp
anp211026171 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - In Floradorp in Amsterdam-Noord is per direct cameratoezicht ingesteld. Burgemeester Femke Halsema heeft daartoe besloten na de onrust van de laatste tijd in de wijk.
Die begon een week geleden, nadat bewoners te horen hadden gekregen dat Halsema hun plan voor een alternatieve oudejaarsviering had afgewezen. Sindsdien zijn er verschillende avonden relletjes ontstaan, waarbij de politie werd bekogeld met stenen en vuurwerk. De Mobiele Eenheid maakte er een eind aan.
De camera's in Floradorp blijven hangen tot en met 7 januari.
De Floradorpers wilden een groot vuur maken in een container, als alternatief voor hun jaarlijkse open vreugdevuur. Dat was door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) eerder al verboden, omdat het te veel risico's meebrengt. Ook in een container is vuur niet veilig genoeg, oordeelden de deskundigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park

Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

Een druk distributiecentrum met schappen vol dozen en een transportbandsysteem dat goederen verplaatst voor de orderafhandeling.

Temu-bestelling na 1 november: zo betaal je €6 in plaats van €30 aan douane

Scherm­afbeelding 2026-10-21 om 06.42.32

In deze Spaanse stad komt de zon in december later op dan in Amsterdam

ANP-505106867

Amsterdamse homo-agent benoemt 'olifant in de kamer': jonge moslims

Loading