Hermans: maatregelen nodig om zorg betaalbaar te houden

DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Sophie Hermans heeft als reactie op de verhoging van de zorgpremie door verzekeraar DSW herhaald dat er maatregelen nodig zijn om "de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden". De "aanhoudende groeiende vraag naar zorg en de stijgende lonen en prijzen" zijn volgens haar belangrijke oorzaken van de gestegen zorgkosten.

DSW maakte woensdag als eerste verzekeraar de basispremie bekend. Die stijgt met 14,75 euro tot 173,25 euro per maand en 2079 euro per jaar. De premie steeg vorig jaar niet door een meevaller in het zorgverzekeringsfonds. Hermans wijst er in haar reactie op dat bekend was dat het eenmalig was.

Het eigen risico gaat volgend jaar met 15 euro omhoog tot 400 euro. Dat is een inflatiecorrectie. Het kabinet wil het eigen risico graag verder verhogen. Dat zou er onder meer voor moeten zorgen dat de basispremie lager blijft en dat had 583,5 miljoen euro moeten opleveren. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het verhogen van het eigen risico.

Verhoging eigen risico

De verhoging van het eigen risico en andere bezuinigingen die de zorgkosten moeten drukken, zijn door weerstand in de Tweede Kamer uitgesteld tot in ieder geval 2028. Bij de recente behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleken weinig partijen voorstander van de bezuinigingen.

De hoogte van de zorgtoeslag wordt na 12 november bekend als alle zorgverzekeraars de premie hebben gepubliceerd, zegt Hermans.