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Canadezen denken niet aan terrorisme als oorzaak brand legerbasis

Samenleving
door anp
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WAINWRIGHT (ANP) - Niets wijst erop dat de recente zware brand op een militaire basis in het westen van Canada het gevolg is van een terreuraanslag. Dat zei de Canadese minister van Defensie David McGuinty zondag tegen CBC News, nadat het ministerie van Defensie al een vergelijkbare verklaring had afgegeven.
Meer details over het aantal slachtoffers gaf hij niet. "De omvang van de gevolgen wordt nog altijd geëvalueerd. De prioriteit gaat nu naar het verschaffen van hulp aan de getroffenen en aan het informeren van hun naasten."
Zaterdagavond werd al bekend dat er bij het zware incident op de legerbasis van Wainwright, in de provincie Alberta, doden en gewonden zijn gevallen.
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