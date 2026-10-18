In Nederland betaalt je werkgever bij ziekte maximaal 104 weken je loon door, wettelijk minimaal 70 procent van het bruto. In Duitsland is die verplichting zes weken. In België dertig dagen. In Zweden veertien dagen. Geen enkel ander Europees land legt de rekening zo lang bij de werkgever neer.

Twee jaar, minimaal 70 procent

De Nederlandse werkgever is wettelijk verplicht om een zieke werknemer maximaal twee jaar door te betalen: minimaal 70 procent van het brutoloon. In de praktijk betalen de meeste werkgevers via de cao het eerste jaar 100 procent en het tweede jaar 70 procent. Na die 104 weken volgt een WIA-beoordeling door het UWV. Werkt de werkgever onvoldoende mee aan re-integratie, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen waardoor de loondoorbetaling nog een jaar doorloopt.

Met een Europees gemiddelde van twee weken valt Nederland met 104 weken nogal uit de toon.

In Duitsland is het na zes weken voorbij

Duitse werkgevers betalen de eerste zes weken het volledige brutoloon door. Daarna neemt de wettelijke ziektekostenverzekering het over met Krankengeld, tegen circa 70 procent van het brutoloon. De werkgever is na anderhalve maand van de financiële last af. Bondskanselier Merz kondigde eerder dit jaar zelfs aan dat werknemers voortaan al op de eerste ziektedag een doktersverklaring moeten inleveren, meldde Euronews.

België: dertig dagen, dan het ziekenfonds

In België ontvangen bedienden de eerste dertig kalenderdagen hun volledige loon: het gewaarborgd loon. Daarna neemt het ziekenfonds de betaling over, tegen 60 procent van het geplafonneerde salaris. Voor arbeiders gelden kortere termijnen en lagere percentages. De werkgever draagt de kosten dus maximaal één maand.

Het VK: lang maar karig

Het Verenigd Koninkrijk kent met 28 weken een relatief lange uitkeringsperiode, maar het bedrag vertelt een ander verhaal. De Statutory Sick Pay bedraagt £123,25 per week (circa €144), een vast bedrag ongeacht je salaris. Sinds april 2026 geldt SSP vanaf de eerste ziektedag, maar voor de meeste werknemers dekt het slechts een fractie van hun inkomen.

Zweden en Frankrijk: nog korter

In Zweden betaalt de werkgever de eerste veertien dagen 80 procent van het salaris. Daarna neemt de Zweedse uitkeringsinstantie Försäkringskassan het over. In Frankrijk start een wettelijke uitkering van 50 procent van het dagloon na drie wachtdagen, en de verplichte werkgeversaanvulling begint pas op dag acht.

Waarom het hier zo lang duurt

Nederland koppelt die lange loondoorbetaling bewust aan re-integratie: de werkgever heeft twee jaar lang een financiële prikkel om ziekteverzuim te beperken en de zieke werknemer terug naar werk te begeleiden. Of die prikkel zijn geld waard is, bepaalt het huidige politieke debat. Over de scenario's voor verkorting en de politieke strijd rond het ziekengeld schreven we eerder.