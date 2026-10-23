Costa: aanvallen op Zwarte Zee zijn onaanvaardbaar

BRUSSEL (ANP) - De toenemende aanvallen voor de kust van EU-lidstaten in de Zwarte Zee "zijn onaanvaardbaar en moeten stoppen", stelt voorzitter van de EU-leiders António Costa op X. Die aanvallen wijt Costa aan de Russische oorlog tegen Oekraïne.

"De EU staat eensgezind in haar verzet tegen de illegale Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en de escalerende hybride campagnes van Rusland", schrijft Costa op het sociale medium.

Costa reageert daarmee op een nieuwe aanval voor de kust van Roemenië, waarbij vrijdag een schip werd geraakt door een drone. Daarbij is een van de bemanningsleden om het leven gekomen. De Roemeense president Nicușor Dan stelde in een reactie dat de aanval onderdeel is van de "Russische escalatie op de Zwarte Zee".