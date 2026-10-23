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Kapperszaak Vlaardingen moet langer dichtblijven

Samenleving
door anp
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VLAARDINGEN (ANP) - Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen blijft nog vier weken langer dicht op last van de gemeente. Locoburgemeester Rens de Ron heeft daartoe besloten "vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid".
De kapperszaak werd op maandag 12 oktober twee weken gesloten nadat er de zondagavond ervoor een explosie bij het pand was geweest. Vorig jaar werd de zaak al meerdere keren beschoten.
In de Zuid-Hollandse gemeente zijn de laatste tijd vaker zulke incidenten bij kapperszaken. Regionale media spreken over een 'kappersoorlog'. In mei en augustus waren er explosies bij een kapperszaak aan het Liesveld, niet ver van de Westhavenkade. Diezelfde salon was eind vorig jaar twee keer besmeurd met witte verf. In augustus besloot de burgemeester om die zaak voor meerdere weken te sluiten.
Voor een explosie aan het Liesveld op 6 augustus van dit jaar is vorige week vrijdag een verdachte opgepakt, een 27-jarige man uit Vlaardingen. Die zit nog vast.
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