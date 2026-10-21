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CPNB: stemmen op NS Publieksprijs kan niet door PHP-probleem

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - De website waarop lezers kunnen stemmen voor de NS Publieksprijs is woensdagmiddag offline gehaald na waarschuwingen over kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Boekenkoepel CPNB laat weten de website uit voorzorg te hebben gesloten.
Stemmen kan tot 12 november. "Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de stemperiode", aldus een woordvoerder van CPNB. "Als het echt veel langer gaat duren, dan moeten we nadenken of dat consequenties gaat hebben." Alle genomineerden zijn op de hoogte gesteld van de 'stempauze'.
De genomineerden voor de literatuurprijs zijn dit jaar Saskia Noort, Adriaan van Dis, Herman Koch, Simone van der Vlugt, Francine Oomen en Judith Fanto. De publieksprijs wordt op 12 november voor de 39e keer uitgereikt en dit jaar voor de 25e keer met de NS als hoofdsponsor.
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