Demonstranten bezetten het Colosseum in Rome

Italiaanse demonstranten zijn zaterdag het wereldberoemde oud-Romeinse amfitheater Colosseum in Rome binnengedrongen. In Italië wordt in meerdere steden gedemonstreerd, waarbij dat in een aantal gevallen tot confrontaties met de politie leidt.

De protesten zijn geïnspireerd op die in Frankrijk, al gaat het bij de Italiaanse betogingen ook heel erg om de oorlog in en de steun aan Oekraïne, en aan de NAVO. 'Haal Italië uit de oorlog' is de naam van de mars die in de middag begon in de hoofdstad Rome.

Italiaanse media reppen van 'toenemende spanningen' in Milaan, Florence en Turijn. In laatstgenoemde stad moest de politie enkele keren kort optreden, toen de stoet wilde afwijken van de toegestane route. In Bologna zitten betogers op straat, nadat ze op een plein elders in de stad agenten uitdaagden.

Persbureau Ansa en omroep RAI houden een liveblog bij van de protesten. Er zijn duizenden mensen op de been, al ontbreken concrete schattingen. Ernstige ongeregeldheden hebben zich nog niet voorgedaan.