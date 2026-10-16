Derde ebolabesmetting vastgesteld in Kenia

NAIROBI (ANP/AFP) - In Kenia is een derde besmetting met het ebolavirus vastgesteld. Het gaat om een nabij familielid van de twee personen die eerder positief waren getest, aldus het ministerie van Gezondheid.

De 65-jarige vrouw ging op 6 oktober in quarantaine. Nadat ze symptomen kreeg, werd ze in isolatie geplaatst en testte ze positief op het virus. Het ministerie stelt dat de diagnose bij de vrouw is gesteld en dat ze nu wordt behandeld om haar kansen op herstel te vergroten.

De besmettingen zijn gelinkt aan de grote uitbraak van het virus in de Democratische Republiek Congo. Een Keniaanse man liep daar het virus op, een maand voordat hij per wegvervoer naar Oeganda vertrok om vanuit dat land naar Nairobi te vliegen. Hij stierf op 5 oktober.

Woensdag werd bekend dat een mannelijk familielid van hem, eveneens een persoon in quarantaine, het virus had opgelopen. Zijn toestand is stabiel.