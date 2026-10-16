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Poetin kondigt komst 'veiligheidszone' aan bij grens

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland vestigt in Oekraïne een "veiligheidszone" aan de grens. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin, die benadrukte dat over de status van dat gebied niet onderhandeld zal worden bij toekomstig vredesoverleg.
Poetin deed de aankondiging tijdens een op televisie uitgezonden bezoek aan een commandopost, waar hij verscheen in een militair uniform. "Ons doel is om de grensregio's van Rusland in de toekomst absoluut veilig te maken, en we zijn niet van plan dit onderwerp te maken van mogelijke vredesonderhandelingen met Oekraïne."
Het Kremlin deelde meer informatie over de beoogde veiligheidszone. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat het gebied zich over 660 kilometer uitstrekt. Daarvan zou ongeveer 70 procent momenteel in Russische handen zijn.
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