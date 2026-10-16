Dode en zwaargewonden bij aanval in Duits verzorgingshuis

OLFEN (ANP/DPA) - Bij een aanval in een verzorgingshuis in het westen van Duitsland is een vrouw om het leven gekomen en zijn twee anderen zwaargewond geraakt. Dat meldde de politie vrijdagavond. Een van de gewonde vrouwen verkeert na de aanval in de stad Olfen, nabij Dortmund, in levensgevaar.

Volgens de politie was de dader een man en vormt die geen gevaar meer. Waarom de dader niet langer als gevaarlijk wordt beschouwd, werd niet verduidelijkt.

De krant Bild meldde dat een bewoner van het verzorgingshuis de slachtoffers met een mes had neergestoken. De aanval vond naar verluidt plaats in het verzorgingshuis St Vitus-Stift, waar 77 ouderen wonen die vanwege gezondheidsproblemen verpleging en ondersteuning nodig hebben.