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Verdachte van schietpartij op school in Oregon was oud-leerling

Samenleving
door anp
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BEND (ANP/AFP) - De tiener die ervan wordt verdacht de schutter te zijn geweest bij de schietpartij op een basisschool in Oregon was een voormalig leerling op de school. Dat heeft de politie bekendgemaakt tijdens een persconferentie.
Het gaat om de 16-jarige Griffin J. John II, die volgens de politie specifiek schoot in een klaslokaal "voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, en de verdachte was een leerling met speciale onderwijsbehoeften op die school", aldus de politie.
Bij de schietpartij kwamen drie kinderen en een lerares om het leven. De schutter werd doodgeschoten door een omstander die hem de school in zag lopen.
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