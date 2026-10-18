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Dode nabij Barcelona door overstromingen na stortregens in Spanje

Samenleving
door anp
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BARCELONA (ANP/AFP) - Een krachtige mediterrane storm heeft zondag in Spanje straten onder water gezet en het verkeer ontwricht. Nabij Barcelona verdronk een vrouw en raakten inwoners ingesloten door het water.
Hulpdiensten in de regio's Valencia, Catalonië, Andalusië en op de Balearen - waaronder de populaire vakantiebestemmingen Mallorca en Ibiza - meldden honderden incidenten, variërend van ondergelopen woningen en wegen tot omgevallen bomen en materiële schade.
Op Ibiza veranderden wegen in meren van troebel water, waarin grote afvalcontainers ronddreven en auto's deels onder water kwamen te staan. Het Spaanse leger stuurde een eenheid vanaf het vasteland naar Ibiza en Mallorca om te helpen bij de bestrijding van de noodsituatie.
De meteorologische dienst AEMET had zaterdag al gewaarschuwd voor stortregens en het hoogste alarmniveau, code rood, afgekondigd voor de oostelijke regio Valencia. Dat gebied werd in 2024 getroffen door de dodelijkste overstromingen in Spanje in decennia.
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