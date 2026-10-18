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Macron: verschil tussen mensen met valide eisen en plunderaars

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - In een toespraak tot het Franse volk heeft president Emmanuel Macron erop aangedrongen onderscheid te maken tussen demonstranten met "legitieme eisen" en "degenen die hebben geplunderd". Ook riep hij op tot debatten "tussen de partijen - en niet op straat door middel van geweld".
In Frankrijk liepen dit weekend demonstraties uit onvrede met de overheid, hoge prijzen en het onderwijs op veel plekken uit op confrontaties met de politie. Ook werd in sommige steden geplunderd en brandgesticht, en werden er vernielingen aangericht.
Volgens de president is er "geen enkele rechtvaardiging voor dit ongebreidelde geweld. Toen we deze beelden zagen, vroegen we ons allemaal af: wat gaat er in hun hoofd om?"
Tegelijkertijd is er veel kritiek op de vaak harde aanpak van de betogingen door de ordediensten. Die aanpak zou mede hebben geleid tot de escalaties van dit weekend. In zijn toespraak zei Macron dat hij opdracht heeft gegeven "volledige transparantie te verlenen over de strategie van de ordediensten".
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