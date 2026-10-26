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Doden en gewonden door Russische aanval op Oekraïens Charkiv

Samenleving
door anp
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CHARKIV (ANP/RTR) - Door een Russische aanval op de tweede stad van Oekraïne, Charkiv, zijn twee doden en vier gewonden gevallen. Dit meldde burgemeester Ihor Terechov.
De burgemeester stelde dat er drie aanvallen op een wijk zijn geweest. Hierbij raakten een flatgebouw en woningen beschadigd. Charkiv ligt op zo'n 30 kilometer van de Russische grens en is daardoor een veelvuldig doelwit van Russische aanvallen volgens gouverneur Oleh Synjehoebov.
In november vindt er een ontmoeting plaats tussen Kyiv, Washington en Moskou om de vastgelopen vredesbesprekingen voort te zetten. In de nacht van maandag op dinsdag gaat een humanitair bestand in rond de stad Olesjky. Het Kremlin gaf eerder op maandag aan open te staan voor meer humanitaire wapenstilstanden langs de frontlinie.
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