Jetten aan oppositie: beoordeel belastingplan op de inhoud

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten roept oppositiepartijen op de onderhandelingen over het belastingplan ook echt over de inhoud van dat plan te laten gaan. Meerdere partijen grijpen de gesprekken met het minderheidskabinet over parlementaire steun aan om andere politieke wensen op tafel te leggen.

"Het staat elke fractie vrij om aan te dragen welke thema's zij belangrijk vinden", zei Jetten daarover, vlak voor hij een gesprek aanging met JA21-voorman Joost Eerdmans. Die rechtse partij stelt extra eisen op het gebied van asiel, bovenop de aanpassingen die zij wil in het belastingplan. "Maar onze oproep is ook: beoordeel het belastingplan op wat erin zit", aldus de premier.

Jetten vindt dat het kabinet veel maatregelen in petto heeft "die beter zijn voor mensen en bedrijven", en hoopt dat de oppositie vooral daarnaar wil kijken. "Alles is bespreekbaar maar we hopen ook dat het belastingplan op zijn merites wordt beoordeeld."