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Dodental ruim verdubbeld bij aanval tussen Soedan en Zuid-Soedan

Samenleving
door anp
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ABYEI (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na een droneaanval op een markt bij Abyei in het grensgebied tussen Soedan en Zuid-Soedan is gestegen naar 153, aldus de lokale autoriteiten. Eerder werden nog 73 doden gemeld.
Volgens de autoriteiten in Abyei raakten minstens 27 mensen gewond. Ze stellen dat het Soedanese regeringsleger maandag 22 projectielen had afgevuurd op de markt. "Onder de slachtoffers bevinden zich kwetsbare groepen van de burgerbevolking, onder wie vrouwen, kinderen, ouderen, lokale handelaars, leden van de Ngok Dinka-gemeenschap, Zuid-Soedanese repatrianten en Soedanese vluchtelingen die hier hun toevlucht hadden gezocht voor het bredere regionale conflict."
De markt wordt gebruikt als doorvoerpunt voor goederen naar gebieden die onder controle staan van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Het reguliere leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) voeren sinds april 2023 oorlog met elkaar.
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