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Groot deel EU-parlement wil actie van EU om sancties tegen ICC

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Een groot deel van het Europees Parlement wil dat de EU actie onderneemt tegen aangekondigde sancties van de VS tegen het Internationaal Strafhof (ICC). Dat bleek dinsdag in een debat over de sancties in Straatsburg.
De Amerikaanse president Donald Trump wil de sancties over een half jaar invoeren. Een groot deel van het EU-parlement wil dat een zogeheten blokkeringsverordening, bedoeld om Europese bedrijven en instellingen te beschermen tegen buitenlandse sancties, zo snel mogelijk wordt geactiveerd.
"We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten", zei de Nederlandse Europarlementariër Raquel García Hermida-van der Walle (D66; aangesloten bij het liberale Renew). "We hebben geen zes maanden de tijd. We hebben zes dagen. Zo urgent is het", was de inbreng van Dirk Gotink, de oud-NSC'er die nu als onafhankelijk lid hoort bij de centrumrechtse EVP.
Verdeeldheid
"Anderhalf jaar aan stille diplomatie heeft Trump niet gestopt. Het enige antwoord op de toenemende provocaties is nu vastberaden, krachtig optreden", zei Tineke Strik, namens PRO aangesloten bij de Groenen.
Niet alle Europarlementariërs scharen zich hierachter. "Amerika trekt terecht een grens", zei Europarlementariër Mieke Andriese, die met de PVV zit bij het uiterst rechtse Patriotten voor Europa. "De EU moet de Amerikaanse sancties overnemen en Nederland moet zijn deelname aan dit Hof beëindigen", voegde ze eraan toe.
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