Je ziet jezelf al zitten op het terras van je eigen appartement op Tenerife of Gran Canaria, met de winterzon erbij. Volgens een nieuw plan kan die droom straks een stuk verder weg liggen. De regering van de Canarische Eilanden wil dat je pas een woning mag kopen als je tien jaar onafgebroken op de eilanden staat ingeschreven. Het plan is nog niet van kracht, en Madrid moet er nog over beslissen.

Het ontwerp kwam op 15 oktober naar buiten, meldt SpanjeVandaag . Volgens de site geldt de eis voor Spanjaarden en buitenlanders. Ook een Spanjaard van het vasteland moet er dus aan voldoen.

Tien jaar ingeschreven, of vijftien met een onderbreking

Het plan draait om het empadronamiento, de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente. Volgens SpanjeVandaag moet je bij aankoop tien jaar aaneengesloten inschrijving kunnen aantonen. Is die periode onderbroken geweest, dan is de eis vijftien jaar.

De straf is zwaar. Een koop door iemand die niet aan de eis voldoet, is volgens de Canarische zender RTVC nietig. Zo'n koop kan dan ook niet in het eigendomsregister worden ingeschreven. Erfenissen vallen volgens InSpanje buiten de regeling.

Wat het plan nog meer regelt, op een rij:

Je mag maximaal twee woningen kopen, en die moeten in verschillende gemeenten liggen (RTVC).

Volgens idealista gaat het om één woning om in te wonen en één als vakantiehuis.

Bedrijven en beleggingsvennootschappen mogen alleen kopen als ze de woningen verkopen of verhuren aan particulieren (RTVC).

Gemeenten moeten toeristische verhuur in bepaalde zones kunnen beperken, meldt idealista.

Een koop zonder tien jaar inschrijving zou nietig zijn, en dus niet in het register komen.

Waarom de eilanden dit willen

De Canarische regering wil de druk op de woningmarkt verlichten. Volgens haar eigen cijfers zijn buitenlanders goed voor 35 procent van de woningaankopen op de eilanden, schrijft SpanjeVandaag. Over dat getal bestaat wel verwarring. Volgens InSpanje zei president Fernando Clavijo in het Canarische parlement dat een derde van de woningen naar buitenlanders gaat. Eerder dit jaar sprak hij in Brussel nog van één op de vier.

Het plan hoort bij afspraken die Clavijo's partij Coalición Canaria met de PSOE maakte. In ruil daarvoor steunde de partij een decreet dat huisuitzettingen van kwetsbare mensen beperkt.

Huren mag, kopen nog niet

Een regel die alleen buitenlanders zou weren, botst met de Europese verdragen. Daarom kijkt het plan volgens elDiario.es niet naar je nationaliteit maar naar waar je woont. Daarnaast beroept de regering zich op artikel 349 van het EU-Werkingsverdrag, dat de ultraperifere regio's van de EU recht geeft op een eigen behandeling. In de toelichting op het plan staat dat iedereen die op de eilanden woont het recht kan opbouwen. Wie nog niet lang genoeg ingeschreven staat, kan er intussen gewoon huren:

"Het garantiestelsel voor toegang dat deze regeling invoert, is de meest geschikte weg om de beoogde doelen te bereiken, zonder te discrimineren op nationaliteit, omdat iedereen die op de eilanden woont van dit mechanisme gebruik kan maken en er intussen kan wonen in een huurwoning of een andere vorm van tijdelijke bewoning."

El régimen de garantía de acceso que establece esta norma es la vía más adecuada para la consecución de los fines perseguidos, sin que incurra en discriminación por nacionalidad, puesto que cualquiera que resida en las islas podrá acogerse a este mecanismo, pudiendo, entre tanto, vivir en ellas en régimen de alquiler o cualquier otra modalidad de ocupación temporal de vivienda - Toelichting bij het Canarische wetsontwerp, via elDiario.es (origineel in het Spaans)

Madrid en Brussel moeten nog ja zeggen

De Canarische regering heeft het voorstel als koninklijk decreet-wet naar de Spaanse regering gestuurd. Volgens Que.es is ook goedkeuring van Brussel nodig, en willen de eilanden dat alles vóór 29 november rond is. Er zijn landelijke verkiezingen op komst. Komt er vóór die verkiezingen geen besluit, dan moet het plan volgens Que.es wachten op een nieuwe regering.

Of het plan het haalt, is dus nog volkomen open. De Canarische regering zelf heeft er vertrouwen in. Woordvoerder Alfonso Cabello zei volgens idealista dat juristen met kennis van Europees recht de stukken hebben opgesteld.

Wat je nu kunt doen