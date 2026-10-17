Stellantis is van plan honderden extra ingenieurs aan te nemen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Opel, Citroën en Fiat, is van plan om dit jaar honderden extra ingenieurs aan te nemen op verschillende locaties in Europa en de Verenigde Staten. Dat heeft hoofd engineering en technologie van de autofabrikant Ned Curic gezegd tijdens een autobeurs in Parijs.

"Er is ruimte voor groei, ik neem mensen aan", zei Curic. Stellantis kondigde in mei een nieuwe strategie aan om de winstgevendheid te verbeteren. Het autoconcern wil tot 2030 onder meer ongeveer 60 miljard euro investeren en tientallen nieuwe modellen introduceren.

De aanpak van Stellantis verschilt met die van concurrenten, die juist werknemers hebben laten gaan, ook ingenieurs. Volkswagen, de grootste autofabrikant van Europa, wil wereldwijd ongeveer 15 procent van het personeelsbestand schrappen. Renault zei in april dat het aantal ingenieursbanen bij dat autoconcern tot 20 procent zal worden verminderd.