ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stellantis is van plan honderden extra ingenieurs aan te nemen

Economie
door anp
anp171026094 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Opel, Citroën en Fiat, is van plan om dit jaar honderden extra ingenieurs aan te nemen op verschillende locaties in Europa en de Verenigde Staten. Dat heeft hoofd engineering en technologie van de autofabrikant Ned Curic gezegd tijdens een autobeurs in Parijs.
"Er is ruimte voor groei, ik neem mensen aan", zei Curic. Stellantis kondigde in mei een nieuwe strategie aan om de winstgevendheid te verbeteren. Het autoconcern wil tot 2030 onder meer ongeveer 60 miljard euro investeren en tientallen nieuwe modellen introduceren.
De aanpak van Stellantis verschilt met die van concurrenten, die juist werknemers hebben laten gaan, ook ingenieurs. Volkswagen, de grootste autofabrikant van Europa, wil wereldwijd ongeveer 15 procent van het personeelsbestand schrappen. Renault zei in april dat het aantal ingenieursbanen bij dat autoconcern tot 20 procent zal worden verminderd.
loading

POPULAIR NIEUWS

177301528 m normal none

Dit zijn de 'stille' kankers, zonder symptomen (en hoe je kanker tijdig ontdekt)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Zieke Paus belt in ziekenhuis met Poetin om hulp te vragen voor Olesjky

Loading