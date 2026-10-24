Duitse politie: Adelaarsnest waarschijnlijk verloren door brand

BERCHTESGADEN (ANP) - Het voormalige theehuis van Adolf Hitler, het Adelaarsnest, is waarschijnlijk niet te redden, zegt een politiewoordvoerder tegen Bild. Het pand in het zuiden van Duitsland kwam vrijdagavond volledig in brand te staan en de brandweer is nog steeds ter plaatse om de vlammen te bestrijden.

Het Adelaarsnest ligt op een hoogte van 1834 meter op de Obersalzberg in de Duitse deelstaat Beieren. De politie meldde eerder al dat de brand door de locatie en hoogte lastig te bestrijden was door brandweerlieden, waarvan er zo'n tweehonderd uitrukten. Er zijn volgens de politie geen gewonden. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Het pand, dat eigenlijk Kehlsteinhaus heet, werd in 1937 en 1938 voor Hitler gebouwd, zodat hij daar buitenlandse diplomaten en andere gasten kon ontvangen. Hij kwam er uiteindelijk maar zelden. Het Adelaarsnest is tegenwoordig populair onder toeristen. Sinds 1952 zijn er een tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw en een restaurant gevestigd.